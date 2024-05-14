«Мост в НАТО»: Блинкен о переговорах про вступление в Альянс Украины Блинкен: США приближают Украину к НАТО и затем введут ее в Альянс

Фото: Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Украина подпишет несколько соглашений по безопасности, в том числе с США, на 10 лет, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС. По его словам, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины по нескольким важнейшим направлениям, начиная с ее ВВС.

В июле, когда мы проведем саммит в Вашингтоне, мы предпримем ощутимые шаги для повышения роли НАТО в формировании устойчивых боеспособных украинских вооруженных сил, оказывая поддержку текущим реформам, которые интегрируют Украину в Альянс. А мост Украины в НАТО будет укреплен серией взаимодополняющих двусторонних соглашений по безопасности, — заявил Блинкен.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию блока о приеме Украины в Альянс. При этом на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе он признал, что не знает, когда это случится. Генсек НАТО также подтвердил намерение Альянса взять координацию военных поставок Украине на себя вместо США.

В конце апреля старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томас Райт заявил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет. При этом он подчеркнул, что Запад продолжит поддержку Киева.