Стало известно, как действия ВСУ могут привести к экологической катастрофе

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Многие емкости и коридоры завода «Азот», на котором укрываются бойцы ВСУ, заминированы, на цистернах вполне могла остаться аммиачная селитра и азотная кислота, попадание последней в реку Северский Донец может привести к экологической катастрофе, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул в беседе с «Радио 1», что взрыв селитры также может привести к плачевным последствиям.

Всё вывезти невозможно, потому что на цистернах всегда остаются осадки. А там аммиачная селитра и азотная кислота. И если азотная кислота попадёт в реку Северский Донец, которая впадает в Дон, а Дон течёт вплоть до Азовского моря через наш Ростов, погибнет рыба, и экологическая катастрофа неминуема. Я уж не говорю о селитре, которая хранится на заводе. Помните взрыв селитры в порту Бейрута, когда там полгорода снесло? — предупредил Литовкин.

В связи с этим он призвал аккуратно вести боевые действия, чтобы не допустить взрыва или утечки опасных веществ. Он также отметил, что ДНР не хватает средств для закупки систем ПВО в целях обороны от украинских РСЗО «Град» и «Смерч». Литовкин считает, что местных жителей надо обучить использовать защитные системы. Эксперт предположил, что обстрелы Донбасса не прекратятся до тех пор, пока из района Авдеевки не вытеснят 14 тысяч украинских солдат.

Ранее Минобороны России расценило обращение Киева об организации гуманитарного коридора для выхода мирных граждан с комбината «Азот» в Северодонецке как попытку вывода с территории предприятия уцелевших бойцов ВСУ. Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, налицо «все признаки повторения мариупольского сценария».