Стало известно, как в ВСУ восприняли отставку Залужного Генерал в отставке Кривонос: солдат ВСУ возмутила отставка Залужного

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Валерий Залужный

Солдат Вооруженных сил Украины возмутило решение президента Владимира Зеленского снять с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил генерал в отставке Сергей Кривонос. В эфире YouTube-канала «Прямой» он подчеркнул, что бойцы восприняли кадровое решение «плохо и резко».

Скажем так, достаточно неадекватно, плохо и очень резко. Военные тоже понимают, что происходит и что послужило причиной увольнения Залужного, — уточнил Кривонос.

Генерал в отставке предположил, что кадровые перестановки призваны улучшить репутацию Зеленского. Вместе с тем, продолжил Кривонос, оборонная способность Украины от произведенных перемен не изменилась.

8 февраля Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Как подчеркнул президент Украины, Сырский имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.

В офисе президента Украины сообщили, что после назначения Сырский пообещал Зеленскому удержать Авдеевку под Донецком — один из наиболее сложных участков СВО. Отмечается, что в свое время генерал командовал войсками при обороне Артемовска, но не смог его отстоять.