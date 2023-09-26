Киев признал, что Россия уничтожила место сборки украинских ракет и теперь переносит производство в соседние страны, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он добавил, что это говорит о том, что российская разведка работает, и по ее данным успешно наносятся точечные удары.
С другой, мы снова упираемся в проблему логистики. Киев приспосабливается, перенося производство в соседние страны. Значит ракеты, которые благодаря нашим разведке, ракетчикам и летчикам не смогут делать в незалежной, все равно будут поступать в ВСУ, — заявил Коц.