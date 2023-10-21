Стало известно, как Киев навсегда отвернул от себя европейскую страну Politico: антиукраинскую позицию премьера Словакии определило оскорбление Киева

Фото: Александр Прокопенко/ТАСС

Роберт Фицо и Юлия Тимошенко

Причиной антиукраинской позиции премьер-министра Словакии Роберта Фицо стал холодный прием в Киеве в 2009 году, сообщает Politico. Тогда политик три часа ждал встречи с главой правительства Юлией Тимошенко, после чего она оскорбила его, упрекнув в пророссийской позиции. Инцидент произошел в присутствии камер.

Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо побагровел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен, — сказал высокопоставленный словацкий чиновник.

После этого делегация вылетела в Москву. Там Фицо и дипломатов во время до мелочей продуманной церемонии приветствовал Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства. Встреча проходила в Георгиевском зале Кремля.

Старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба рассказал, что именно после этого Фицо «начал занимать откровенно антиукраинскую позицию». По его словам, премьер дал понять, что Словакии «не нужно поддерживать украинцев», ведь Киев в них «не нуждается» и не ведет со страной «серьезных разговоров».

Сейчас Фицо является лидером партии «Направление — социальная демократия» (Smer), которой президент Словакии Зузана Чапутова поручила сформировать новое правительство. Политик во время предвыборной гонки пообещал прекратить военную помощь Киеву и добиться отмены «бессмысленных санкций» против Москвы. Сможет ли он вновь возглавить правительство и выполнит ли он предвыборные обещания, — в материале NEWS.ru.