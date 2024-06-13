Стало известно, как одесские торговые центры откупаются от рейдов ТЦК «Страна.ua»: владельцы крупных ТРЦ в Одессе откупаются от рейдов военкомов

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владельцы крупных торгово-развлекательных центров Одессы и точек в развлекательных локациях города откупаются от рейдов военкомов за суммы от $5–10 тысяч при содействии украинских властей, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. Однако из-за проблем с деньгами ежемесячная выплата не всегда поступает регулярно, вследствие чего военкомы «напоминают о себе».

Каждая сеть ТРЦ договаривалась самостоятельно, но не напрямую с военкоматами, а при посредничестве ОВГА — областной администрации. Естественно, за крупные откупные. Размеров платы за «зону безопасности» сказать не могу, но суммы начинаются от 5–10 тысяч долларов и выше, ежемесячно, — рассказал один из владельцев ресторана в Одессе.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее предложила набирать на работу в территориальные центры комплектования женщин, чтобы отправлять мужчин на службу. По словам министра, появились данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Верещук назвала их отличными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению министра, это поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».

До этого спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. Речь, по его словам, идет о госслужащих категорий «Б» и «В». В ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, заключил политик.