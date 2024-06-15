Стало известно, как Nike и Lego оказываются в России Reuters: продукцию Nike и Lego отправляет в Россию нидерландский бизнесмен

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Продукцию Nike и Lego, ушедших из России, переправляет в страну нидерландский бизнесмен Вейнанд Херинкс, сообщает Reuters. Мужчина живет в Москве и с помощью посредников приобретает товары, которые оказываются у российских ретейлеров. Обе компании заявили, что не разрешали импорт. Херинкс утверждает, что сосредоточен на потребительских товарах, не подпадающих под санкции.

Nike не хочет, чтобы их продукция поставлялась в Россию. Они также не говорят нам не делать этого, — сказал он.

В российской компании Херинкса работают 82 сотрудника, а выручка в 2024 году прогнозируется на уровне €35 млн, некоторые закупки он делает через Турцию. Бизнесмен раньше был женат на россиянке, с которой у них дети. «Наша жизнь здесь. Все, что у нас есть, мы построили здесь», — сказал он. Его компания также отправляет в РФ обувь Reebok и наручные часы Emporio Armani. Среди клиентов — крупнейшие российские сети супермаркетов и интернет-магазины.

Мои дети играют с Lego. Я ничего не имею против того, чтобы другие дети играли с Lego, — добавил он.

Ранее глава Ritter Sport объяснил, что продолжает поставлять шоколад в Россию после начала боевых действий на Украине, так как «российские дети тоже любят шоколад». По его словам, РФ для компании — второй по величине рынок, а он уверен в решении сохранить его. «Продовольственными ограничениями» боевые действия не выиграть, уверен Андреас Ронкен.