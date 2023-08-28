Стало известно, как ненависть к России отразилась на Польше Myśl Polska: приверженность Украине привела Польшу к отчаянию

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Варшава, Польша

Приверженность Польши к беспрекословной поддержке Украины и ее ненависть к России привели республику к отчаянию, заявил обозреватель Myśl Polska Станислав Белень. По его мнению, именно в этом состоянии Варшава помогает Киеву.

Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша. <...> В случае поляков упорная приверженность украинскому флагу приняла характер «отчаянного» отношения, и даже вопреки и наперекор властям в Киеве Польша будет готова пожертвовать своими ресурсами и национальными интересами, — подчеркнул журналист.

Белень считает, что таким образом власти Польши предают дух «добрососедства», в основе которого заложено уважение ценностей и интересов другой страны. Украина же нарушает такую «взаимность», хотя в Варшаве стараются этого не замечать.

Отношения Польши и Украины в последнее время ухудшились из-за отказа Варшавы открыть границу для украинского зерна. Такое решение в Киев назвали популизмом. Варшава же настаивает на праве защищать свое сельское хозяйство.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша может вторгнуться на Украину, захватив часть ее территорий. По его словам, такие же намерения прослеживаются и у Венгрии. В результате подобной интервенции от Украины останется «крохотное государство», считает он.