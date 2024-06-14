Стало известно, как Запад может поступить с Украиной Politico: Запад может пойти на переговоры с Россией в обход Украины

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Запад может пойти на мирные переговоры с Россией по украинскому конфликту в обход Киева, заявил Politico научный сотрудник Королевского института исследований обороны и безопасности Каллум Фрейзер. При этом, по его словам, будущий саммит в Швейцарии не приведет к существенному мирному соглашению.

Как считает эксперт, у Запада теперь есть два варианта: проявить солидарность с Украиной и не вести переговоры с Россией либо же пойти в обход Киева и напрямую договориться о какой-нибудь мирной сделке с Москвой, — говорится в материале.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru предположил, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. Он отметил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к диалогу, но этот диалог должен быть равноправным и деловым.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее охарактеризовала грядущую конференцию по миру на Украине в Швейцарии как очередное «надувалово» от Госдепартамента США. По ее словам, тот, кто отправляет в зону конфликта оружие, не может быть пацифистом. Настоящей «формулой мира» Захарова назвала прекращение поставок вооружения Украине.