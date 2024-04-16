Стало известно, как на Макрона влияют попытки «застать врасплох» Путина Bloomberg: попытки «застать врасплох» Путина заставляют Макрона нервничать

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «застать врасплох» российского коллегу Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, «знакомый с мышлением» президента Франции. В качестве примера агентство привело ситуацию с отказом Макрона исключить отправку западных войск на Украину.

Как отмечает Bloomberg, заявление Макрона спровоцировало шквал критики в его адрес как со стороны России, так и со стороны Запада. В частности, Кремль предупредил Францию и ее союзников в неизбежности конфликта с Россией в случае размещения военных НАТО на Украине.

Попытка заставить Путина гадать побудила немцев публично отвергнуть эту идею и таким образом развеять возникшую двусмысленность, — пишет Bloomberg.

Еще одним подтверждением неуверенной позиции Макрона является ситуация с его попытками добиться олимпийского перемирия на время Игр в Париже. По словам собеседника агентства, французский президент действительно намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Но глава РФ ответил, что «будет исходить из интересов России».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что власти Украины используют попытки перемирий для перегруппировки своих войск в зоне СВО. По его словам, действия Киева осложняют реализацию инициативы президента Франции Эммануэля Макрона по прекращению боевых действий в регионе на время Олимпийских игр — 2024.