Стало известно, как миссия МАГАТЭ будет добираться до ЗАЭС ООН: Миссия МАГАТЭ будет пересекать линию соприкосновения на автомобилях

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Миссия МАГАТЭ для поездки на Запорожскую АЭС будет пересекать линию соприкосновения на автомобилях, об этом сообщили представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Он добавил, что Киев, Москва и ООН обязались соблюдать безопасность экспертов.

Я предполагаю, что они пересекут линию фронта на специальной технике ООН. Секретариат организации предоставляет помощь с логистикой и безопасностью. Что касается того, когда и где произойдет пересечение этой линии, следует спрашивать у МАГАТЭ. Очевидно, что стороны, которые контролируют территорию, где пройдет миссия, также несут ответственность за ее безопасность, — сказал он.

30 августа миссия МАГАТЭ с рабочим визитом прибыла в Киев. Делегаты были замечены репортерами телеканала у одного из киевских отелей.

В группу миссии, возглавляемую генеральным директором организации Рафаэлем Гросси, вошли 14 экспертов из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании и Северной Македонии. При этом представителей Великобритании, США и России в ней нет.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС продлится с 31 августа по 3 сентября. Группа экспертов займется оценкой ущерба от обстрелов, проверит системы безопасности станции и состояние персонала. Делегация может привезти необходимые устройства для определения уровня радиации.