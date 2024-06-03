Стало известно, как король Испании пережил разоблачение любовника жены Король Испании вышел в свет после разоблачения любовника королевы Летиции

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Испании Филипп

Король Испании Филипп появился на публике впервые после выхода книги с разоблачением любовника королевы Летиции — предпринимателя Хайме Дель Бурго, сообщило издание Daily Mail. Монарх и его супруга в Мадриде встретились со спонсорами Галереи королевских коллекций.

Филипп и Летиция проигнорировали выход в свет книги журналиста Хайме Пеньяфиэля «Безмолвие Летиции». В ней раскрываются отношения королевы с предполагаемым любовником Хайме Дель Бурго. По данным британского таблоида, на встрече со спонсорами король имел невозмутимый вид.

В книге утверждается, что Филиппу было известно об изменах супруги, так как во всех поездках и даже визитах к любовнику с ней были королевские телохранители. Они обязаны отчитываться о местонахождении Летиции. Автор отметил, что после докладов об изменах супруги Филипп «был раздавлен и уничтожен».

Ранее королева Испании Летиция и ее супруг Филипп VI посетили гала-ужин в Амстердаме. Их приняли местные монархи — король Вильгельм, королева Максима и их старшая дочь, а также наследница престола Катарина-Амалия. На мероприятие Летиция надела так называемую русскую тиару, созданную французским ювелирным домом Cartier.