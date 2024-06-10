Стало известно, как французы оценили решение Макрона распустить парламент Опрос: 54% французов поддержали решение Макрона распустить парламент

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Решение президента Франции Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание поддерживают 54% граждан страны, следует из опроса радиостанции Sud Radio, телеканала LCI и газеты Le Figaro. Чаще всего за роспуск парламента высказывались сторонники правых партий «Национальное объединение» и «Реконкиста».

Роспуск, которого в той же инстанции требуют сторонники Национального объединения (RN) и Реконкисты! (83%), когда только 8% сторонников макронистов выражают это желание, — следует из опроса.

Также 47% поддержали идею заменить премьер-министра Франции, а 34% высказались за полное обновление правительственной команды. В опросе приняли участие около трех тысяч человек старше 18 лет.



Ранее политолог Дмитрий Еловский выразил мнение, что Эммануэля Макрона можно назвать главным проигравшим в ходе прошедших выборов в Европарламент. В то же время он отметил, что рост популярности правых партий был вполне ожидаем.

Эксперт подчеркнул, что французским избирателям явно не понравились заявления Макрона об отправке французских военных на Украину. Из-за реакции общества в стране возник политический кризис, который вынудил президента распустить парламент в попытке спасти свою партию. Однако политолог предположил, что этим решением он только похоронит ее.