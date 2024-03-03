Стало известно, что французы доставляют ракеты на Украину легковушками Французы доставляют на Украину дальнобойные ракеты SCALP на автомобилях Audi Q7

Фото: МО США

В слитых Россией разговорах немецких офицеров содержится информация о том, как дальнобойные ракеты SCALP или Storm Shadow доставляют на Украину, пишет The Times. В частности, главнокомандующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц сообщил, что Великобритания ввозит их на бронемашинах Ridgeback, а французы — в легковых автомобилях Audi Q7.

Я знаю, как это делают англичане. Они всегда перевозят их на бронемашинах Ridgeback. У них есть несколько человек на месте. <...> Они (французы. — NEWS.ru) снабжают Украину [Audi] Q7 с ракетами SCALP, — отметил немецкий офицер.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что Киев в 2024 году получит от западных партнеров оружие, «которого еще не было». Представитель оборонного ведомства отметил по итогам встречи контактной группы по обороне в формате «Рамштайн», что несколько государств планируют направить «большие пакеты помощи».

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. Также, по его словам, Запад не намерен вступать в войну с российским народом и стремится избежать эскалации украинского конфликта.

После этого спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что слова Макрона являются сигналом одновременно для Киева и Москвы. По ее словам, таким образом французский лидер «сломал табу». При этом глава МИД республики Стефан Сежурне заверил, что французы «не будут умирать за Украину».