Стало известно, как еще Киев просит Запад помочь в конфликте с РФ Умеров призвал НАТО закрыть небо над западными областями Украины

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсетях написал, что на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Болгарии призвал партнеров на Западе закрыть небо над западными областями страны. По его словам, он также просил разрешения использовать западное оружие на большей дистанции.

Обратился к соседним странам — членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что Власти королевства подписали с Украиной соглашение по безопасности. Документ предусматривает выделение военной помощи Киеву в текущем году в размере €977 млн, а также поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет примерно о 120–130 военных самолетах. Также Зеленский заявил, что в настоящий момент у Украины только 25% требуемого количества систем противовоздушной обороны. Он выразил надежду, что Запад вовремя поставит зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые можно будет использовать при защите позиций ВСУ в Харьковской области.