Стало известно, как чиновники ЕС между собой называют Украину Politico: чиновники Евросоюза между собой называют Украину черной дырой

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Частное мнение многих европейских чиновников об Украине отличается от их официальной позиции, они называют ее между собой «черной дырой», в которой пропадают деньги, сообщает газета Politico. Авторы издания указали, что высокопоставленные чиновники ЕС публично твердят об изоляции Венгрии, выступающей против траншей Киеву и начала переговоров о вступлении Украины в европейскую организацию.

При этом в анонимных комментариях журналистам политики признают, что конфликт на Украине для большинства лидеров ЕС уже не является приоритетной темой. По словам одного из высокопоставленных дипломатов, наметилась новая группа стран, которые, вероятно, изменили свою позицию по поводу вступления Украины в ЕС.

Сомнения растут. Насколько отчаянна ситуация на поле боя? Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы, — заявил газете анонимный источник из ЕС.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя ранее визит украинского президента Владимира Зеленского в США, заявил, что там все устали от «попрошайки из Киева». По его словам, убедить американцев в том, что Украина важнее безопасности США, у президента Украины не вышло. Антонов добавил, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась «пустой».

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее заявил, что власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству». Таким образом он прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине. В них указано, что восприятие коррупции на Украине способно подорвать доверие зарубежных лидеров.