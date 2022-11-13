Стало известно, к кому из оппозиционеров Шольц обращается за советом Die Welt: Шольц регулярно советуется с Меркель, хотя они состоят в разных партиях

Фото: Adam Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц обращается за советом к своей предшественнице Ангеле Меркель, об этом он рассказал в интервью Die Welt. Несмотря на то, что экс-председатель Федерального правительства ФРГ из оппозиционной Христианско-демократического союза, а немецкий лидер — из Социал-демократической партии, они регулярно общаются.

Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях, — рассказал Шольц.

При этом канцлер отметил, что советуется не только с Меркель. По его словам, он общается со многими другими людьми, находящимися «вдали от правительственных партий». Политик подчеркнул, что «не чувствует себя одиноким».