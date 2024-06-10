Стало известно, изменится ли политика ЕС после провала Макрона и Шольца Политолог Марков: позиция Евросоюза по России останется неизменной

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Позиция Евросоюза по отношению к России после провала партий канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент не изменится, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что лидером в ЕП до сих пор остается Европейская народная партия.

Политика Евросоюза по отношению к России вообще не изменится. Большинство останутся по-прежнему в Европейской народной партии, основу которой составляют ХДС. Ее представитель останется главой Еврокомиссии. Именно поэтому ничего не изменится, — пояснил Марков.

Марков также напомнил, что член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен также начала придерживаться антироссийской позиции. По его мнению, между французской и американской делегациями могут быть заключены собственные договоренности.

Марин Ле Пен перешла на антироссийские позиции. По всей видимости, это является условием тайного договора между Марин Ле Пен с французско-американской делегацией, чтобы ей было разрешено участвовать в решении следующих вопросов, — заключил эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что итоги выборов в Европейский парламент еще предстоит проанализировать. По его словам, уже заметна динамика на рост популярности правых партий.