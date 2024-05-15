Стало известно, из какого оружия стреляли в Фицо Aktuality: в Фицо стреляли из зарегистрированного оружия

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Роберт Фицо

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли из зарегистрированного короткоствольного оружия, пишет Aktuality. По предварительным данным, подозреваемый в покушении на политика родился в 1953 году.

Точная модель пистолета пока неизвестна. Издание связалось с сыном предполагаемого стрелка. Он подтвердил, что у отца было разрешение на владение оружием. Мужчина также отрицает, что его 71-летний родитель мог совершить покушение на Фицо.

Я понятия не имею, что имел в виду отец, что он планировал, почему это произошло, — сказал сын подозреваемого.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в премьер-министра Словакии Роберта Фицо мог стрелять 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным канала, он является оппозиционером и поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия». Уточняется, что он неоднократно высказывал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия».

Также стало известно, что подозреваемый в покушении на Фицо сделал это по политическим мотивам. Отмечается, что 71-летний уроженец города Левице действовал в одиночку. После задержания он заявил, что открыл стрельбу, потому что не согласен с политикой правительства республики. Партия «Прогрессивная Словакия» уже заявила, что он к ним никакого отношения не имеет.