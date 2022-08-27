На Западе назвали имя нового президента Украины Bild: главком ВСУ Залужный может заменить Зеленского на посту президента Украины

Фото: Mil.gov.ua

Валерий Залужный

Главком ВСУ Валерий Залужный может сменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что он пользуется популярностью среди украинцев, имеет большой опыт военной службы, а также очень патриотичен. При этом сам Зеленский «не очень рад» такой перспективе, пишет газета.

Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения (Украины. — NEWS.ru). Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего президента Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец, — говорится в публикации.

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Запад готовится сместить Зеленского с поста президента Украины. В качестве возможного кандидата он также назвал Залужного.

До этого Кива высказал предположение, что Вашингтон решил «слить» Зеленского. По его словам, американские СМИ начали нарочито беспокоиться за судьбу украинского лидера и это означает, что его политическая карьера предрешена Вашингтоном.