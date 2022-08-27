Главком ВСУ Валерий Залужный может сменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, пишет Bild со ссылкой на источники. Отмечается, что он пользуется популярностью среди украинцев, имеет большой опыт военной службы, а также очень патриотичен. При этом сам Зеленский «не очень рад» такой перспективе, пишет газета.
Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения (Украины. — NEWS.ru). Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего президента Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец, — говорится в публикации.
Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Запад готовится сместить Зеленского с поста президента Украины. В качестве возможного кандидата он также назвал Залужного.
До этого Кива высказал предположение, что Вашингтон решил «слить» Зеленского. По его словам, американские СМИ начали нарочито беспокоиться за судьбу украинского лидера и это означает, что его политическая карьера предрешена Вашингтоном.