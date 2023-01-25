Стало известно, готова ли Европа к милитаризации экономики из-за Украины Публицист Грош: Европа не готова перевести экономику на военные рельсы ради Киева

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Европа не готова перевести собственную экономику на военные рельсы ради Киева, заявил в интервью РИА Новости экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош. По его словам, путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе, а нынешняя экономика и так переживает непростые времена.

Состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики, — подчеркнул Грош.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что большинство европейцев не заинтересованы в украинском конфликте и не хотят иметь с ним ничего общего. По его словам, лидеры ЕС это хорошо понимают, чем и объяснятся разница в размере финансовой и военной помощи, оказанной Киеву США и Евросоюзом. Макгрегор предположил, что именно из-за реального отношения европейцев к Украине Вашингтон вынужден уговаривать страны Евросоюза увеличить помощь Киеву.

Макгрегор также предположил, что американский Белый дом старается избежать на Украине полного фиаско. США призывают союзников к решениям по поставкам Киеву военной техники, что с юридической точки зрения можно расценить как «вооруженную агрессию», уточнил полковник. По его мнению, в Германии сейчас «заинтересованы в том, чтобы прекратить это».