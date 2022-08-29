Стало известно, где россияне смогут получить финскую визу МИД Финляндии: россияне смогут получить визу в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября Финляндия введет ограничения на выдачу виз для граждан России, сообщает коммерческая структура VFS Global, со ссылкой на финский МИД. Подать документы можно будет только в четырех городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Также в ведомстве напомнили, что по новым правилам россияне смогут подавать документы на туристические визы только по понедельникам.

Начиная с 1 сентября 2022 года, Финляндия ограничивает прием визовых заявлений до 500 заявлений в день. В связи с этим официальный партнер министерства иностранных дел Финляндии по приему визовых заявлений в России VFS Global будет принимать заявления на туристические визы только по понедельникам, — сообщили в МИД Финляндии.

Визовые заявления следует подавать в категории, соответствующей цели поездки, неправильное оформление этого пункта может помешать получить визу.

16 августа правительство Финляндии утвердило предложение МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, ведомство определяет временные квоты для подачи заявок на получение въездных документов. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

Заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев позднее заявил, что российская сторона не оставит без должной реакции решение Финляндии по визам для граждан РФ. По его словам, действия Хельсинки являются свидетельством «политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения».