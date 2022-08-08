Стало известно, где проходит лечение глава Херсонской области Глава ВГА Херсонской области Стремоусов: Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что глава региона Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что в данный момент за здоровьем политика следят профессиональные врачи. Стремоусов подчеркнул, что в данный момент Сальдо изолирован от «информационной программы». Ранее в пресс-службе администрации Херсонской области рассказали об ухудшении состояния здоровья местного главы.

Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром профессионалов, докторов. Он изолирован от любой «информационной программы», — заявил Стремоусов.

Также глава ВГА напомнил, что причиной ухудшения здоровья Стремоусова стал стресс и переутомление.

Ранее Mash писал, что возможный диагноз Сальдо — отравление неизвестным веществом. Среди других вариантов — энцефалопатия неясного генеза.

Позже Стремоусов опроверг заявление Telegram-канала, рассказав о том, что причиной госпитализации Сальдо стало тяжелейшее перенапряжение, которое политик получил за последние полгода в связи с проводимой на территории Украины военной операцией.