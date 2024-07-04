Стало известно, для чего родным чиновников Украины пригодились сироты Омбудсмен Лубинец: родные чиновников сбежали с Украины под прикрытием сирот

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Родственники украинских чиновников использовали детей — сирот или лишенных родительской опеки для побега из страны, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его данным, сотрудники службы по делам детей и семьи Киева и столичного центра социально-психологической реабилитации детей № 1 отправили своих близких родственников сопровождать несовершеннолетних за границу, чтобы избежать мобилизации.

Лубинец рассказал, что в марте 2022 года в Германию в сопровождении 20 человек выехали 68 воспитанников центра. Среди сопровождающих были люди, которые устроились туда на работу за день до этого. Причем ранее они не имели никакого отношения к данной сфере деятельности.

Среди них был близкий родственник руководителя службы по делам детей Киева и близкий родственник руководителя центра социально-психологической реабилитации детей № 1. После пересечения границы все эти мужчины уволились с должностей и на Украину больше не вернулись.

Ранее репортер ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале фотографии сыновей мэра Киева Виталия Кличко. Пока сограждане «гниют в окопах», дети украинской элиты отдыхают в Европе, отметил военкор. На кадрах сыновья градоначальника находятся в барах, ресторанах и других увеселительных заведениях.