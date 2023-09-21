Стало известно, для чего Европа отправляет оружие на Украину Мишель: Евросоюз дает Украине оружие для самозащиты

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз предоставляет Украине оружие для самообороны и не предполагает осуществления с его помощью атак на Россию, заявил в ходе общения с журналистами на полях сессии Генассамблеи ООН глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит ТАСС. Мишель также подчеркнул, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Мы помогаем Украине защищать себя, свою территорию. Никогда не было намерения атаковать Россию. Поэтому важно, чтобы соглашение с Украиной соблюдалось: мы даем Украине оружие для самообороны, — сказал Мишель.

Ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен допустил, что США могут прекратить поддерживать украинского президента Владимира Зеленского и способствовать его отставке. Он отметил, что в Штатах растет недовольство из-за непрекращающегося конфликта на территории бывшего СССР, при этом Вашингтону приходится тратить собственные ресурсы, что ставит его в невыгодное положение.

При этом Польша прекратила поставки вооружения на Украину. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, это произошло, поскольку страна в настоящее время сама активно вооружается. По информации властей страны, Варшава являлась третьим в мире поставщиком оружия Киеву после США и Великобритании.