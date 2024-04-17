Стало известно, что значит отзыв посла Франции из Азербайджана Сенатор Карасин: отзыв посла Франции из Баку — это пример нормальной практики

Фото: az.ambafrance.org

Анна Буайон

Отзыв посла Франции Анны Буайон из Азербайджана для проведения консультаций не представляет собой ничего исключительного, это обычная ситуация, рассказал NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин. По его словам, дипломатические ведомства по всему миру периодически вызывают послов с этой целью.

Это нормальная практика. Сам вызов посла для консультации означает необходимость проконсультироваться по целому ряду довольно сложных вопросов. Это обычная дипломатическая практика, ничего чрезвычайного в этом нет. Она достаточно распространенная, остальное — домыслы, — заявил Карасин.

Парламентарий предположил, что между Францией и Азербайджаном возникли проблемы в двусторонних отношениях или Париж испытывает трудности в региональных отношениях. Это могло стать поводом для Министерства иностранных дел Франции проконсультироваться с послом, выслушать его мнение.

Не по телефону, а при соблюдении всех приватных подробностей при обсуждении вопросов, — пояснил Карасин.

Ранее французское правительство отозвало своего посла из Азербайджана для проведения консультаций. Президент Франции Эммануэль Макрон, согласно заявлению, размещенному на сайте МИД Пятой республики, принял такое решение в связи с действиями Баку, которые «наносят ущерб двусторонним отношениям».

В МИД Азербайджана в свою очередь заявили, что попытки говорить с Баку на языке угроз и давления не принесут никакого результата. В дипведомстве подчеркнули, что власти республики будут принимать все необходимые меры для защиты национальных интересов. Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана добавили, что действия и заявления республики носили лишь ответный характер на деструктивную деятельность Франции. В Баку считают, что двери для диалога никогда не закрывались, несмотря на «клеветническую кампанию против страны».