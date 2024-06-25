Стало известно, что ждет Украину на саммите НАТО Белый дом: Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса, сказал директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает РИА Новости. Он добавил, что для нее будет выстроен «институционный мост» к этой цели, который позволит ей подготовится к тому времени, когда у всех у всех 32 членов Альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.

На саммите Украина не получит приглашения. Я думаю, что это было протелеграфировано очень ясно. В том, что касается конкретных результатов для Украины, которые будут представлены на саммите, то речь идет о том, чтобы предоставить ей институциональный мост к членству в НАТО, — сказал он.

Ранее политолог Сергей Марков заявлял, что в НАТО обсуждают два направления эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, одно из них уже реализуется, но это делается неофициально. Первое подразумевает использование Вооруженными силами Украины оружия стран НАТО «для ударов по старым территориям России». Политолог уточнил, что «это уже и есть неофициально». Второе направление касается перехвата российских ракет над украинской территорией средствами ПВО стран Североатлантического альянса.