Стало известно, что запретили делать на Олимпиаде украинским спортсменам Минспорт запретил украинским спортсменам контактировать с россиянами на ОИ

Фото: Joao Gabriel Alves/dpa/Global Look Press

Министерство спорта и Национальный олимпийский комитет Украины разработали методические указания для своих представителей на Олимпийских играх в Париже. Согласно документу, спортсменов призывают избегать контактов с россиянами и белорусами, причем как в олимпийском городке, так и за его пределами.

Кроме того, украинцам запретили ставить лайки под постами россиян, общаться с ними в интернете, участвовать в совместных пресс-конференциях, рекламах и других мероприятиях. В этом же списке совместные фото.

Украинским спортсменам рекомендуется держаться на расстоянии от россиян и белорусов во время награждения и сообщать руководству делегации о возможных провокациях.

Однако в документе есть и пункт о необходимости соблюдать правила участия в соревнованиях. Чтобы не получить дисквалификацию, украинцам советуют соблюдать минимальный набор требований.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна.