Стало известно, что выпускал для ВСУ взорвавшийся в Польше оружейный завод Взорвавшийся в Польше оружейный завод Mesko выпускал для ВСУ ЗРК Piorun

Фото: Forsvarsmateriell/Public domain/Wikimedia

ЗРК Piorun

Польский оружейный завод Mesko, на котором в понедельник, 10 июня, прогремел взрыв, сотрудничал с военно-промышленным комплексом Украины, следует из публикаций на сайте производственного комплекса. В прошлом году на заводе сообщили о запуске совместного с Киевом производства 125-мм танковых боеприпасов, а годом ранее был заключен контракт с США на продажу переносного зенитного ракетного комплекса Piorun. Оружие предназначалось для Украины.

10 июня местное издание Remiza сообщило, что на оружейном заводе Mesko в Свентокшиском воеводстве на юге Польши прогремел мощный взрыв. Журналисты со ссылкой на экстренные службы сообщили, что взрыв и последующий пожар произошли в одном из залов по производству ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад.

Отмечается, что в момент ЧП там находились трое сотрудников, один из них, 59-летний мужчина, скончался. Одного пострадавшего госпитализировали. Причины происшествия устанавливаются.

Премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции заявил, что версия причастности «внешних сил» к взрыву не рассматривается властями республики. Он подчеркнул, что на это ничто не указывает.