Стало известно, что вынудило НАТО переставить «оружейные ворота» на Украине Эксперт Василеску: российское «изделие 411» вынудило НАТО переставить «оружейные ворота» на Украине

Фото: wikimedia.org

Вынужденная перестановка «оружейных ворот» на Украине не спасла оружие НАТО, поставляемое Киеву, от уничтожения, заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску. В разговоре с «ПолитРоссией» он отметил, что ликвидировать вражескую технику войскам ВС РФ помог разведывательный самолет Ту-214Р («изделие 411»), радиолокационная система (РЛС) которого позволяет следить за тем, откуда на Украину транспортируют оружие НАТО.

С помощью РЛС Ту-214Р осуществляет постоянное наблюдение за Волынской и Львовской областями, куда на Украину, как предполагается, поступает оружие НАТО, — заявил Василеску.

По словам Василеску, ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Киева во Львовской и Волынской областях. В связи с этим, указывает специалист, НАТО пришлось изменить место, откуда вооружение поступает в распоряжение ВСУ.

Можно сделать вывод, что НАТО пришлось изменить место, через которое перебрасывается оружие на Украину, — высказался специалист.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных и иностранных бойцов на Купянском направлении, в результате чего было уничтожено более 40 военнослужащих. В ходе брифинга он уточнил, что ВС РФ также вывели из строя две вражеские бронемашины и четыре автомобиля.