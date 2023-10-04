CDS: в разбившемся в Венеции автобусе были украинские туристы

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В упавшем с эстакады в пригороде Венеции автобусе находилась группа туристов с Украины, сообщает издание Corriere della Sera. По его данным, также в салоне была группа туристов из Германии.

Жертвами ДТП с автобусом в Местре стал 21 человек, пострадали 18. Автобус пробил дорожное заграждение и упал с высоты 10 метров, после чего загорелся. По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, в автобусе ехали туристы, которые направлялись в один из местных кемпингов.

По одной из версий, причиной ДТП могло стать внезапное недомогание водителя, опытного 40-летнего мужчины. Отмечается, что на асфальте не нашли следов торможения. По другой версии, в автобусе произошло возгорание, которое и стало причиной его схода с эстакады, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала Местре в пригороде Венеции. При падении с эстакады автобус загорелся, ранения получили около 40 человек. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Губернатор области Венето Лука Дзайя позже заявил, что погибшие в результате падения автобуса являются в основном иностранцами разных национальностей. По его словам, среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние.