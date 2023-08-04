Стало известно, что Украина получает немецкую военную технику с опозданием Welt: Германия замедляет поставки обещанного в мае Украине оружия

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия замедляет поставки ряда обещанных Украине вооружений, сообщает газета Welt со ссылкой на список Минобороны ФРГ. По информации издания, среди них есть танки, БМП, системы ПРО.

Если сравнить, что было добавлено (в список — NEWS.ru) после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина, — заявил журналист Грегор Швунг, проводящий расследование.

Издание отмечает, что из 110 обещанных танков Leopard Украина получила только 10. Кроме того, ФРГ еще не отправила Украине 20 БМП Marder, 12 стартовых установок и четыре комплекса ПРО IRIS-T.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не намерена отправлять Украине крылатые ракеты. По его словам, ФРГ остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отмечал, что, продолжая оказывать Украине военную помощь, Германия уже неоднократно пересекала красные линии. При этом он отметил, что Берлин пока воздерживается от передачи ВСУ дальнобойных ракет и не торопится присоединяться к «истребительной коалиции».