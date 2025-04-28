Стало известно, что сделал папа римский перед смертью Economist: папа римский перед смертью закрыл ипотеку тюрьмы для подростков

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Папа римский Франциск

Перед кончиной папа Римский передал €200 тысяч (12,2 млн рублей) на выплату ипотеки макаронной фабрики, расположенной в тюрьме для несовершеннолетних в Риме, пишет журнал The Economist. Журналисты выяснили, что это были почти все средства понтифика, находившиеся на его личном счету.

Как уточняет издание, Франциск также оставил зашифрованное послание в распоряжениях об организации своих похорон. Оно заключалось в том, что, по мнению папы римского, истинное место церкви — «на задворках общества».

Ранее сообщалось, что папу римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой на Эсквилинском холме в Риме, как пожелал сам понтифик. Он стал первым папой за столетия, который обрел покой за пределами Ватикана. Гроб перевозили по городу в открытом папамобиле, и вдоль маршрута процессии собрались огромные толпы, чтобы отдать последние почести покойному понтифику.

По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии на похоронах понтифика приняли участие более 160 делегаций. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.