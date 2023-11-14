Стало известно, что произошло со 128-й бригадой ВСУ МО Украины: попавшая под удар 128-я бригада ВСУ нарушила правила маскировки

Фото: МО Украины

Военные 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили все правила маскировки и другие требования безопасности, заявил министр обороны Рустем Умеров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Это стало причиной того, что бойцы подверглись удару во время торжественного построения.

Да, там действительно собрали бойцов во дворе здания, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей, — написал Умеров.

128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду (ОГШБр) называют «самым невезучим» соединением украинских войск, которое к середине 2023 года оказалось укомплектованным на 90% из мобилизованных. «Закарпатская» горно-штурмовая бригада сильно пострадала в ходе конфликта в Донбассе, попав в июле 2015 года в Дебальцевский котел.

В ноябре 2023 года в 128-й бригаде российский ракетный удар уничтожил несколько десятков офицеров, собравшихся на торжественное построение в прифронтовой зоне в Запорожье. На построение в деревне Димитрово опоздал комбриг Дмитрий Лысюк. Погибли порядка 50 украинских военнослужащих.