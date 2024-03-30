Стало известно, что осложнит переговоры о вступлении Украины в ЕС FP: переговоры о вступлении Украины в ЕС осложнятся из-за свободной торговли

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Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут осложниться из-за режима свободной торговли, сообщает журнал Foreign Policy. Согласно его сведениям, против такого решения могут высказаться представители аграрного лобби, обладающие большим политическим влиянием в Польше.

В частности, речь идет о соглашении о едином рынке с Украиной, против которого выступают польские фермеры. По мнению аграриев, продление режима беспошлинной торговли негативно отразится на местных производителях. При этом многочисленные протесты уже повлияли на отношение общества к оказанию помощи Украине.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель провел пресс-конференцию по итогам первого дня саммита в Брюсселе, в ходе которой заявил, что Евросоюз сможет официально начать переговоры с Украиной о вступлении в состав сообщества до конца июня. Он снова пообещал стоять с Киевом «плечом к плечу».

До этого СМИ сообщали со ссылкой на европейского дипломата, что Еврокомиссия не рекомендует начинать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Это связано с тем, что Киев еще не выполнил условия, необходимые для этого процесса.