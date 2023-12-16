Стало известно, что на границе с Польшей умер украинский дальнобойщик ICTV: на границе с Польшей умер третий украинский дальнобойщик

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, сообщает телеканал ICTV. Возраст мужчины не указывается.

Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска «Корчева» со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер, — отмечается в сообщении.

Польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, почти месяц назад заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков с Украины. Хотели, чтобы тех проверяли и очереди разделяли на пустые и загруженные машины. При этом суд Люблина 15 декабря разрешил перевозчикам заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска «Ягодин —Дорогуск».

Ранее сообщалось, что протесты польских дальнобойщиков мешают поставкам вооружения Украине от неправительственных организаций (НПО). Таким образом от НПО Киев получал беспилотники, грузовые автомобили-пикапы и приборы ночного видения.

До этого экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Украина потерпит огромные убытки по вине Варшавы. Также Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся о своих потребностях и интересах.