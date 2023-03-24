Стало известно, что Лондон не уступит в вопросе поставок снарядов с ураном Посол РФ в Британии заявил, что Лондон не откажется от поставок Украине снарядов с обедненным ураном

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Соединенное Королевство не сможет оказаться от поставок снарядов с обедненным ураном Украине в силу устоявшейся военной практики, заявил в интервью ТАСС посол России в Великобритании Андрей Келин. При этом он отметил, что в самом британском обществе отношение к этому двоякое, но он также выразил сомнения, что Лондон изменит свою позицию.

После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно, — сказал посол.

По его словам, эти снаряды применяются не только в танках Challenger, низкообогащенный уран используется и в немецких танках Leopard.

Это стандартная натовская практика. Нет таких весомых соображений, которые могли бы заставить их отказаться от устоявшейся военной практики, — резюмировал посол.

Ранее сообщалось, что снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания пообещала поставить на Украину, несут намного больше радиации и тяжелых последствий, чем примененные при натовских бомбардировках Сербии в 1999 году. Такое заявление сделал сербский генерал-майор Данко Йованович.