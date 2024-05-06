Стало известно, что Италия ответит на просьбу НАТО увеличить военные траты Repubblica: у Италии нет денег на рост военных расходов по просьбе генсека НАТО

Фото: Alessandro Contaldo/LaPresse/Global Look Press

Североатлантический альянс в лице генсека НАТО Йенса Столтенберга обратился к властям Италии с просьбой увеличить военные расходы, однако бюджет европейской страны не рассчитан на это, сообщает Repubblica. По данным газеты, сейчас Рим тратит на военную сферу 1,45% ВВП, тогда как в НАТО установлена планка в 2%.

Ответ дипломатический из-за отсутствия альтернатив будет таким: хотелось бы, но ресурсов действительно мало, — пишет издание.

Газета также указывает, что итальянская сторона в принципе не в состоянии воспринимать запросы стран Запада о военных расходах. Максимум, на что может рассчитывать Североатлантический альянс, — это расширение обязательств Рима. По информации издания, Рим сможет себе позволить только сотые части процента, поскольку для того, чтобы выполнить требование руководства НАТО, стране потребуется найти где-то €11 млрд.

Ранее The Telegraph сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп в случае избрания на пост главы государства в 2024 году планирует повысить минимальный уровень расходов стран — участниц НАТО на оборону до 3% ВВП. Утверждается, что при расчете размера вклада финансовая и военная поддержка Украины не учитывалась.