Стало известно, что хотел сказать принц Гарри датой переезда в США Mail: принц Гарри выбрал день выезда из коттеджа Фрогмор датой переезда в США

Фото: Cornelius, Cornelius/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри выбрал день, когда он и Меган покинули коттедж Фрогмор, в качестве даты начала своего официального проживания в США, сообщила со ссылкой на документы Регистрационной палаты Великобритании газета Mail. Пара вывезла последние вещи из дворца в Виндзоре 29 июня прошлого года.

В документах зафиксировано, что страной проживания теперь являются США, тогда как ранее было указано Соединенное Королевство. Королевские эксперты заявили, что Гарри был «глубоко ранен» приказом отца покинуть Фрогмор вместе с супругой Меган Маркл. Коттедж был свадебным подарком паре от королевы Елизаветы. По данным газеты, Гарри хотел подчеркнуть свою точку зрения, выбирая дату.

Теперь он показал, что признает, что его жизнь проходит в США, — заявил королевский писатель Фил Дампьер.

Ранее принц Гарри и Маркл приняли участие в благотворительном турнире по поло (Royal Salute Polo Challenge) в Майами. Победу в соревновании одержал принц Гарри. Кубок ему вручала Маркл, и во время награждения супруги повторили знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза — родителей Гарри.

До этого писатель Том Бауэр рассказал в своей книге «Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами», что экс-королева Великобритании Елизавета II сделала очень красноречивый комментарий, обрадовавшись, когда ей сказали, что супруга принца Гарри Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, который умер в апреле 2021 года.