Стало известно, что грозит подозреваемому в покушении на Зеленского Подозреваемому в покушении на Зеленского грозит до восьми лет тюрьмы

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Подозреваемому в покушении на президента Украины Владимира Зеленского грозит до восьми лет лишения свободы, сообщила польская прокуратура. На данный момент мужчине предъявили лишь одно обвинение. Речь идет о сотрудничестве с иностранным государством.

Задержанному предъявлено обвинение в готовности к деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша. Уголовное дело квалифицируется по ст. 130 Уголовного кодекса страны. За совершение этого преступления грозит наказание до восьми лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

По версии следствия, поляк собирал информацию для ее последующей передачи российской стороне. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу на время расследования.

Днем ранее сообщалось, что спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, подозреваемого в покушении на президента Украины Владимир Зеленского. По утверждениям представителей СБУ, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России». В СБУ заявляют, что мужчина собирал для России данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам, чтобы помочь им «спланировать покушение на президента Украины».