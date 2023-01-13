Стало известно, что Джонсон может посетить Зеленского на Украине The Guardian: Джонсон намерен поехать на Украину и встретиться с Зеленским

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон планирует поездку на Украину, чтобы посетить президента республики Владимира Зеленского, сообщает The Guardian. По информации газеты, высокопоставленные консерваторы опасаются, что поездка может подорвать авторитет действующего главы кабмина королевства Риши Сунака.

Этот конфликт далек от завершения. Борис не должен оставлять сомнений в том, что он полностью поддерживает № 10 (резиденция премьера королевства расположена на Даунинг-стрит, д.10.— прим. NEWS.ru), и его визит не должен мешать обмену сообщениями или официальным каналам связи между Лондоном и Киевом, — сказал Тобиас Эллвуд, председатель специального комитета Палаты общин по обороне.

Другая часть парламентариев полагает, что визит Джонсона — пиар-ход. Они высказали мнение о том, что бывший глава кабмина Британии, благодаря поездке, может стать более привлекательным оратоом для последующих международных выступлений.

Все дело в бренде Борис. Это маркетинговый ход, чтобы сделать его более актуальным и привлечь больше выступлений в США. Он привлечет больше внимания, если только что побывал в Украине, — предположил неназванный депутат-консерватор.

Ранее Daily Telegraph сообщил, что Джонсон решил не уходить из политики и вновь выдвинуть свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. По информации издания, он рассказал об этом членам подразделения правящей Консервативной партии в избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип, которые базируются на западе Лондона.