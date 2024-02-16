Стало известно, что думают в Германии о нынешней ситуации на Украине Шольц заявил, что многие немцы обеспокоены эскалацией конфликта на Украине

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Олаф Шольц

Многие жители Германии обеспокоены эскалацией конфликта на Украине и понимают всю серьезность ситуации, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. Он добавил, что нельзя допустить войны между НАТО и Россией.

Многие обеспокоены дальнейшей эскалацией войны. Вот почему важно сказать: мы поддерживаем Украину, потому что это также повышает нашу безопасность. В то же время мы не допустим войны между НАТО и Россией, — заявил Шольц.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ поддерживает нацистский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов. Таким образом дипломат прокомментировала в Telegram-канале статью немецкого журнала Bunte, в которой говорится, что Вальдемар Бербок, дедушка нынешней главы МИД ФРГ Анналены Бербок, носил звание офицера вермахта и был «безоговорочным национал-социалистом».

Ранее Шольц на встрече с президентом США Джо Байденом назвал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону смехотворным. Глава РФ «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной, и он явно намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов, подчеркнул Шольц.