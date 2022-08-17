Стало известно, что будет с уже выданными россиянам финскими визами В МИД Финляндии заявили, что не будут аннулировать выданные ранее россиянам визы

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Финляндия не собирается аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам до введения ограничений, сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции. По его словам, ранее оформленные документы продолжат действовать как на территории Финляндии, так и в других государствах шенгенского соглашения, а трудности возникнут у тех, кто захочет оформить новый документ.

Вчера наше правительство говорило о визах, и мы также ограничим выдачу туристических виз до 10%. Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют, — рассказал Хаависто.

Он подчеркнул, что власти Финляндии хотят усилить давление на Россию, но не перекрывать въезд полностью. Более подробно эта тема будет обсуждена на встрече стран Евросоюза в конце августа.

Ранее правительство Финляндии утвердило предложения МИД страны о сокращении наполовину числа принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, ведомство определяет квоты времени, отведенного для подачи заявлений на получение визы. 20% всего времени зарезервировано для туристов и 80% — для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.