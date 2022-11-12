Стало известно, что будет с памятником Суворову в Измаиле Памятник Суворову перенесут из центра Измаила на коммунальное предприятие

Фото: Л. Либман/РИА Новости

Памятник русскому полководцу Александру Суворову перенесут из центра Измаила Одесской области на территорию коммунального предприятия. Соответствующее решение принял местный горсовет.

Сообщается, что за это проголосовали 27 депутатов горсовета, в том числе мэр города Андрей Абрамченко. Контроль за исполнением решения народных избранников возложили на главу города.

Памятнику Суворову в Измаиле стоял с 1945 года. Самому памятнику уже более 100 лет

Ранее сообщалось, что находящийся в Одессе памятник Суворову несколько раз за последнее время подвергался нападениям вандалов. Так, 7 ноября на шею полководцу набросили петлю.

8 ноября стало известно, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, установленный в 1900 году, демонтируют в ближайшее время. В частности, вице-мэр города Олег Брындак заявил, что монумент не имеет никакой художественной ценности.

11 ноября в Житомире демонтировали бронзовый бюст российскому поэту Александру Пушкину. Монумент был установлен в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея писателя. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении.