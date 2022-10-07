Стало известно, что британцы ради экономии решили мерзнуть до последнего Guardian: британцы решили ради экономии не включать отопление как можно дольше

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Британская The Guardian рассказала о реакции рядовых жителей Соединенного Королевства на повышение цен на электричество. Издание уверяет, что британцы в этом году ради сокращения расходов решили не включать отопление как можно дольше.

Так, Илона Хьюз решила отложить включение центрального отопления в своей однокомнатной квартире в Лондоне, хотя знает, что это отразится на здоровье.

Я живу под пледами — хотя мне 52 года, я веду себя так, как будто мне 99 лет. Я реально не знаю, как переживу эту зиму — использовать ли центральное отопление, чтобы защитить свое здоровье и накопить долги, или жить в состоянии нищеты, — отметила инвалид.

Живущая в 200-летнем коттедже в Пембрукшире Джо Лав рассчитывает не включать отопление до конца ноября. 64-летняя уборщица рассказала, что с холодом в доме борется с помощью халата, пуховика и шапки.

Кэрол Энн Кроуфорд из Эдинбурга прежде включала отопление в середине сентября, однако в 2022 году не станет этого делать как можно дольше. По словам 67-летнего тренера по риторике, она при включении любого электроприбора отслеживает показания умного счетчика.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть отправлена в отставку уже предстоящей зимой. Он пояснил, что Трасс стала премьером благодаря довольно популистским реформам вроде заморозки цен на электроэнергию, снижения налогов. Однако экономический кризис в стране усугубляется, и к зиме ситуация может стать еще хуже, а Трасс своими действиями только способствует этому.