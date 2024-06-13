Стало известно число пострадавших после стычек с полицией в Ереване Минздрав Армении: 79 человек пострадали после стычек с полицией в Ереване

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 79, сообщили в пресс-службе минздрава республики. Там отметили, что среди них есть как гражданские, так и сотрудники правоохранительных органов. Шесть пациентов уже выписаны.

В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 79 гражданских лиц и сотрудников полиции. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Ереване. До этого произошла стычка толпы с силовиками. Спецназ пытался оттеснить граждан от здания парламента, со стороны митингующих были пострадавшие.

Лидер движения, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход и выход в здание парламента. Таким образом протестующие рассчитывали не выпускать из здания Пашиняна. Однако политик в какой-то момент очень быстрым шагом покинул здание и сел в ожидающий его черный автомобиль.

Сторонники протестного движения «Тавуш во имя Родины» 9 июня также провели шествие с трех направлений и собрались на площади Республики в Ереване. Участие в оппозиционном митинге принимали десятки тысяч человек. Он начался с молитвы и совместного исполнения гимна Армении.

Известно, что в парламенте Армении после слов Пашиняна о трусливых дезертирах тоже произошла драка. Конфликт завязался между представителями правящей партии и оппозиционными фракциями. Все это происходило на фоне акций протеста у здания парламента. Заявление не понравилось представителям оппозиции. За премьера вступились члены партии «Гражданский договор». Спикер парламента Ален Симонян в связи с произошедшим объявил короткий перерыв. После этого заседание продолжилось.