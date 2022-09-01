Власти ДНР сообщили о 13 погибших сотрудниках МЧС в результате обстрела ВСУ В ДНР погибли 13 сотрудников МЧС при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 сотрудников МЧС ДНР погибли после артобстрела села Рубцы со стороны украинской армии, говорится в Telegram-канале донецких экстренных служб. Помимо этого, в ходе артиллерийской атаки ВСУ получили ранения девять спасателей. Их госпитализировали в местные медучреждения. Обстрел произошел 1 сентября в районе 04:00 часов по мск.

В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения, — сказано в сообщении.

Ранее министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что три шахты Донецкой угольной энергетической компании обесточены из-за обстрела. Под землей оказался по меньшей мере 41 человек. В ведомстве добавили, что пострадавших нет, в соответствии с планом ликвидации подобного рода аварий горняков будут поднимать на поверхность.

Ранее сегодня город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, подвергся массированному артиллерийскому удару, погибли три мирных жителя, еще один получил ранение. Кроме того, в двух районах города прозвучало шесть взрывов, загорелись два детских сада.