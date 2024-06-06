Стало известно число погибших при лобовом столкновении поездов в Чехии Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух поездов в Чехии

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Лобовое столкновение пассажирского поезда и грузового состава неподалеку от чешского города Пардубица привело к гибели четырех человек, сообщает MIR24.TV. По имеющимся данным, во время происшествия еще 23 человека получили травмы различной степени тяжести. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

ЧП произошло около полуночи. Из-за аварии движение на участке дороги заблокировано. Наибольшие повреждения зафиксированы у первого вагона экспресса. На место трагедии прибыли участники поисково-спасательной операции, а также 36 пожарных расчетов и два вертолета.

Ранее в Кемерово из-за столкновения трамваев пострадали более 100 человек. Кроме того, мэр города Дмитрий Анисимов подтвердил смерть одного из пассажиров, пообещав оказать его семье всестороннюю поддержку.

В Бурятии ранее локомотив задавил молодую сотрудницу Гусиноозерской тепловой электростанции, когда та открывала металлические ворота для проезда состава. Она не успела отворить левую дверцу, и поезд наехал на нее. От полученных ран девушка скончалась спустя два дня в больнице. Мать погибшей считает, что машинист нарушил правила безопасности.