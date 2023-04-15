Стало известно число погибших на Украине французских наемников SouthFront: с февраля 2022 года на Украине погибли 75 французских наемников

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С февраля 2022 года на Украине погибли 75 французских наемников из Иностранного легиона, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает издание SouthFront. Париж официально подтвердил смерть только восьмерых из них.

Всего с начала российской спецоперации на Украину прибыли не менее 187 наемников из Франции. По сведениям издания, они были неприятно удивлены интенсивностью боев, а также тем, что ВСУ не могут обеспечить их необходимым снаряжением. В результате уже через полгода 63 наемника сбежали домой.

Восьмой случай гибели французского наемника был подтвержден МИД страны в начале апреля. Он был убит в ходе боев за Артемовск.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском участке фронта появились наемники из Германии, которые сражаются на стороне ВСУ. Пот его словам, их возраст в среднем составляет около 20 лет. Он также отметил, что на этом участке фронта часто слышны радиоперехваты с польской речью, что может указывать на присутствие и польских наемников в данном районе.