Стало известно, чем НАТО пугает Европу Guardian: командование НАТО пугает Европу «гибридной подводной» войной с Россией

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Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО, вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны». По его мнению, Москва может стремиться нарушить работу кабелей и трубопроводов, пишет газета Guardian.

Мы знаем, что русские разработали множество способов вести гибридную войну под водой, чтобы навредить европейской экономике, с помощью кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша подводная экономика находится под угрозой, — приводит издание слова Малетерра.

Ранее аналитик Влад Шлепченко заявил о том, что российская атомная подводная лодка «Лошарик» вернется в строй уже летом 2024 года. По словам эксперта, это серьезно обеспокоило страны НАТО. Он отметил, что, хотя АС-31 и не несет на борту оружие, этот глубоководный аппарат способен работать с объектами на дне океана и противостоять планам Альянса по обострению «коммуникационных подводных войн».

Business Insider сообщает, что «Лошарик» и экипаж его акванавтов принадлежат к «одной из самых секретных российских спецслужб» — Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ). Издание утверждает, что управление занимается разведкой и диверсиями против критической подводной инфраструктуры, включая подводные кабели связи и нефтегазовые трубопроводы.